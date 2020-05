Coronavirus: Pierde la vida histórico masajista del Flamengo

BRASIL.- Noticia que parte los corazones en Flamengo. Luego de haber dado positivo a COVID-19, el masajista rojinegro, Jorge Luis Domingos perdió la vida a los 68 años de edad a causa de un infarto cardiorrespiratorio sufrido en un hospital de Río de Janeiro, en donde se encontraba hospitalizado.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento do cinegrafista Roni Gonçalves, da Band. O profissional, que sempre fez parte da cobertura do clube, faleceu após sofrer um infarto nesta terça. Prestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de imprensa. #CRF

