Las primeras declaraciones de Sebastián Vegas como jugador de Rayados

MONTERREY, Nuevo León.- Sebastián Vegas ya dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Monterrey.

El defensor chileno reconoció que está muy ilusionado por lo que representa llegar a un equipo como Rayados, desde la calidad de afición e institución que tiene el club.

“La verdad estoy super contento de estar acá llego con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir creciendo como jugador, como profesional y entregarle lo mejor de mí a la institución, a mis compañeros y bueno a la gente que se ve que son una linda hinchada que que tienen un hermoso equipo y además con grandísimos jugadores”.

El ex jugador de Monarcas Morelia aceptó que desde la primera vez que le tocó jugar en el Estadio BBVA quedó fascinado por la conexión que había entre la hinchada y el equipo, por lo que llegar a poder formar parte de eso es cumplir un sueño para él.

“La primera vez que me tocó venir a este estadio quedé asombrado entonces ver a toda la gente, lo que era el estadio, lo que era el equipo, la plantilla que tiene son jugadores de mucho nombre, de mucha calidad, desde que me tocó jugar ese partido que te digo siempre dije que el equipo me encantaba que era algo super lindo como una conexión especial. Es primero un orgullo y segundo una responsabilidad súper grande de hoy estar aquí, de portar esta camiseta y de defenderla de la mejor manera, uno de mis sueños siempre fue desde que llegué a México era poder llegar acá y hoy se me da la posibilidad”.

De igual forma, el futbolista de 23 años de edad reveló que Humberto Suazo, histórico futbolista del conjunto ‘’albiazul’’ ayudó a que se decantara por aceptar la oferta del cuadro dirigido por Antonio Mohamed.

“La verdad `Chupete´ama la ciudad, el máximo ídolo del club y la verdad que un tremendo delantero, un tremendo jugador, me habló maravillas de la ciudad, de la gente que está en el club, de la gente que conocía de acá, se puso a toda disposición de lo que necesitara así que es super lindo que él me haya dado su respaldo, me pone muy contento que una persona tan importante de la institución me haya brindado su apoyo así que espero responderle de la mejor manera, hoy comienzo a rayar la historia y no tengo ninguna duda que va a ser una linda historia”.

Cargando...