Se elevan los contagios en la Selección de Corea del Sur

AUSTRIA.- De manera dramática, la Selección de Corea del Sur ha elevado sus casos positivos por coronavirus. Anoche se reportaron cinco y ahora se han sumado dos nuevos, siendo el lateral derecho Kim Moon-hwan y el delantero Na Sang-ho los involucrados

De acuerdo con el periodista Steve Han, los ahora siete contagiados ya se encuentran aislados, mientras tanto, el resto del plantel concentrado para el duelo ante la Selección de México, el cual sí se realizará este sábado tal y como estaba estipulado.

Rightback Kim Moon-hwan and forward Na Sang-ho have tested positive for COVID-19, according to the KFA. The two players and five who tested positive yesterday are in quarantine, but the remaining 18 players for Korea are available for Mexico. The game will proceed. It’s official. https://t.co/a633hy9p6E

— Steve Han • 한만성 (@realstevescores) November 14, 2020