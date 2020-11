Ignacio Ambriz confesó acercamientos con Costa Rica y Panamá

LEÓN.- El dominio (en puntaje) que el Club León ha impuesto en la Liga MX durante los últimos semestres es un tema que no solo ha llamado la atención a nivel nacional, sino a nivel internacional. La Fiera despliega además un futbol muy agradable a la vista y todo eso es crédito del técnico Ignacio Ambriz, quien ya ha sido evaluado por distintas federaciones centroamericanas, incluso antes de tomar las riendas del cuadro esmeralda.

«Mi contrato termina en mayo; antes de firmar con León tuve acercamientos con la selección de Costa Rica y Panamá. Pero les pedí como favor que si existiera una oportunidad de ir a selección (mexicana) o Europa, pudiera ir», reveló Ambriz en WRadio.

Ambriz fue contundente al señalar que dos de sus objetivos primarios son hacer una carrera en Europa o tomar las riendas de la Selección Mexicana, esto una vez concluido el Mundial de la FIFA 2022.

«En dónde me salga un chance, tengo la mira puesta y me voy a ir. Tengo ganas de salir de México. Para el mundial de 2026 la voy a pelear; ya fui jugador, auxiliar, ¿me molesta? ¿si dicen que no tengo el perfil? ¡De espanto estoy curado!. Me tiro de cabeza para dirigir a la selección», confesó el exfutbolista de Necaxa.

Al día de hoy ‘Nacho’ está concentrado en la Liguilla, en donde espera rival para León, club al que desea darle su octavo título de Liga luego de quedarse en la orilla e el Clausura 2019.

