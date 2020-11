Vuelve la ‘Muertinha’; jugadora del Cruz Azul revivió la chusca jugada de Huiqui

MÉXICO.- ‘La Muertinha’ es una jugada que catapultó la carrera del exfutbolista Joel Huiqui a niveles estratosféricos (léase con sarcasmo). Y tal fue el impacto que hasta el día de hoy se recuerda con mucho gozo, y de hecho, hasta la replican.

Muestra de ello lo acontecido en el Cruz Azul-Santos de la Liga MX Femenil. El partido terminó empatado a cero, pero no pasó desapercibido lo hecho por Daniela Monroy, jugadora celeste que en su afán por impedir el remate de Estela Gómez, procedió a meterla la mano al balón; acto seguido, se desvaneció intencionalmente en el césped.

Lo interesante fue que la jugada no fue vista el cuerpo arbitral, así que no se marcó penal y todo siguió su curso, tal y como sucedió hace once años con Joel Huiqui, quien curiosamente también jugaba para Cruz Azul.

En aquella jugada suscitada en una de las Semifinales del Apertura 2009, el defensa mexicano le pegó a la pelota flagrantemente con la mano y se hizo el muerto. Su acción fue acusada por los jugadores rivales del Morelia, pero Paul Delgadillo, árbitro central, echó a andar el juego como si nada hubiera ocurrido.

