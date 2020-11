‘Pollo’ Briseño lloró tras recordar su ausencia en Río 2016

GUADALAJARA.- El haber quedado fuera de la Selección Mexicana que fue a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 le sigue doliendo a Antonio Briseño, defensa de Chivas que en entrevista con su institución confesó lo difícil que fue para él asimilar la decisión del ‘Potro’ Gutiérrez, entonces técnico del Tri de la mencionada categoría.

«Creo que un momento difícil fue haberme quedado fuera de los Juegos Olímpicos, el momento más crítico creo en mi carrera. En Tigres no había tenido tanta participación, me mandan a Juárez en Liga de Ascenso. En ese momento estaban por el puesto César Montes, Carlos Salcedo y Jordan Silva. En una concentración y di unos entrenamientos espectaculares; cuatro amistosos, contra Nigeria jugué un partidazo y dije ‘yo puedo estar dentro de los Olímpicos’, fueron las primeras palabras del zaguero.

«Al final en la lista me quedo afuera. Yo estaba llegando a Juárez, en el cuarto solo y empecé a llorar. Fue difícil para mí eso», añadió entre lágrimas el tapatío.

Después, Briseño reconoció haber perdonado a Gutiérrez, aunque insistió que la herida fue sumamente profunda.

“Luego me topé a Raúl Gutiérrez y le dije ‘¿Por qué me dejaste fuera?’, yo fui campeón del mundo contigo, fue un sueño frustrado para mí el no poder jugar los Olímpicos», indicó Antonio Briseño. «Ya se lo dije, sí se la voy a perdonar, pero siempre se lo voy a recordar«, apuntó.

Para el ‘Pollo’ fue difícil conocer su ausencia pues en la Copa del Mundo Sub-17 de México 2011 él fungió como capitán y hombre importante de Gutiérrez en aquel segundo título mundial de la categoría para el Tricolor.

