‘Chapito’ Sánchez lanzó indirecta a Oribe Peralta

GUADALAJARA.- La polémica acción hecha por Oribe Peralta al término del último Clásico Nacional disputado entre América y Chivas continúa arrojando nuevas fichas.

De cara al Clásico Tapatío, Jesús Sánchez del Guadalajara habló en conferencia de prensa y tocó el tema de la rivalidad que se tiene contra el Atlas, valor que respetará a tal grado de no intercambiar playeras con ningún compañero de profesión que vista la rojinegra.

«Creo que la rivalidad dura 90 minutos, muchos tenemos amigos en distintos equipos. En este caso por ser un Clásico yo no intercambiaría playeras, no me gusta, pero es decisión de cada quien. Lo que sí es una realidad es que la rivalidad no se puede llevar fuera de la cancha, cada quien tiene su forma de vivir esos partidos y es respetable«, comentó el defensor.

El Chapo, entrado en el término de la rivalidad, aseguró que partidos ante América y Atlas son igual de importantes para Chivas, por lo que no hay espacio para relajarse o perder la intensidad.

“Los dos son muy importantes y para la afición, para todos los que estamos dentro de este equipo. No pudiera elegir uno, se viven con intensidad, te juegas muchas cosas de por medio y los pondría a la par. Son partidos diferentes obviamente. No me inclino por ninguno, son partidos que se tienen que ganar y salir a demostrar de qué estamos hechos”, resaltó.

