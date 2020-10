Mazatlán-Bravos: Habrá ‘lleno’ en el Kraken

MAZATLÁN.- Por primera vez en su historia, el Kraken abrirá sus puertas a los aficionados y lo hará en esta jornada 14 del torneo Guard1anes 2020, en donde recibirán a los Bravos de Juárez.

La noticia fue confirmada ayer por Guillermo Benítez, alcalde de Mazatlán, quien este miércoles aseguró a W Deportes que el aforo será del 30 por ciento y que los boletos fueron agotados en un lapso de una hora.

“En una hora se vendió todo el boletaje (del que se tiene permitido), el primer partido de futbol en el Kraken en donde ya van a haber aficionados al futbol”, lanzo.

Cabe señalar que el ingreso de aficionados al Kraken también estará permitido para la jornada 15, en donde el equipo del puerto tendrá como rival a Rayados de Monterrey, cuyos aficionados se han movido intensamente para conseguir su boletaje.

Dichos boletos van desde los $124 a los $600 pesos (por partido) y cuentan con un 30 por ciento de descuento en caso de ser comprado en abono.

A continuación te presentamos el listado de las medidas de prevención que la directiva mazatleca colgó a través de sus redes sociales para todas aquellas personas que vayan a ingresar al recinto.

.-No habrá estacionamiento.

-Podrán sentarse máximo 2 personas juntas.

-No podrán asistir niños menores de 12 años.

-El boleto es únicamente digital.

-Si te sientes mal o tienes síntomas, no te presentes al partido.

Reglas al interior del estadio

-El uso obligatorio de cubrebocas.

-No saludar de beso o de mano.

-Respeto de los asientos bloqueados.

-No fumar.

-No mochilas.

La cita entre Mazatlán y Juárez será este viernes 17 de octubre a las 21:30 horas y para todos aquellos que no pudieron conseguir entradas, la señal de TV Azteca llevará las acciones del encuentro.

