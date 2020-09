Érick Gutiérrez será operado por lesión en el tobillo

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Érick Gutiérrez sigue teniendo complicaciones en Holanda, tras perderse la primera fecha de la Eredivisie por lesión, Érick Gutiérrez será operado del tobillo ya que la molestia que tiene requiere operación.

«El jugador del PSV Érick Gutierréz será operado esta semana. ‘Tengo una lesión en el tobillo y lamentablemente es necesaria una cirugía’, dijo el mexicano. El centrocampista de 25 años estará fuera por un tiempo y, por lo tanto, no está disponible para el entrenador Roger Schmid» informó el PSV mediante un comunicado.

Aunque no se sabe cuánto tiempo estará fuera de las canchas, es un hecho que el ex jugador de Pachuca no podrá jugar los primeros partidos de la temporada del PSV.

