Raúl Jiménez anotó su primer gol de la temporada 2020-21 con los Wolves

SHEFFIELD, Yorkshire.- Raúl Jiménez anotó su primer gol de la temporada 2020-21 y lo hizo en el primer juego de los Wolves en esta campaña de la Premier League.

Fue al minuto 3 donde tras un gran servicio de Daniel Podence, el mexicano abrió el marcador 0-1 con un soberbio remate de volea.

First goal by Wolves. Raul Jimenez scores a fantastic goal. Beautiful cross by Daniel Podence #SHUWOL

pic.twitter.com/gbJDeJ1T5T

— FTTV World (@FTTV10) September 14, 2020