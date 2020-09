Rumor: Recibe Roger Martínez interés proveniente de Arabia

MÉXICO.- Hay novedades importantes respecto a Roger Martínez, elemento de las Águilas del América que de acuerdo con RCN Radio, es seguido de cerca por el Al Hilal de Arabia Saudita.

Según la fuente, la oferta económica que el conjunto árabe le ofrece a Martínez es muy buena, además, de aceptarla, el sudamericano estaría retornando el futbol de Asia, toda vez que ya tuvo una breve experiencia con el Jiangsu Suning de China.

Se sabe que el máximo deseo de Roger es emigrar a Europa; no obstante, no ha existido una oferta que seduzca a la directiva del América, quien no tiene interés alguno en prestarlo, sino todo lo contrario, en venderlo.

Como dato, en el Al Hilal Martínez podría toparse con un compatriota: Gustavo Cuéllar, futbolista seleccionado colombiano.

‘El Tanque’ ha disputado seis partidos con el América en el presente torneo, sumando un total de 507 minutos y colaborando para una anotación.

