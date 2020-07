César Delgado reveló que tuit confirmando que Messi se iba del Barcelona fue una broma

MONTERREY, Nuevo León.- Hace unos días César Delgado causó revuelo en redes sociales por confirmar en un tuit que Lionel Messi se iba del FC Barcelona.

Varios tomaron con mucha seriedad este mensaje del ‘’Chelito’’ ya que en ese momento sonaba con fuerza que el astro argentino iba a salir del cuadro ‘blaugrana’.

El ex jugador de Cruz Azul y Rayados reveló en exclusiva para RG La Deportiva que solamente publicó eso por bromear y varios se la creyeron ya que le llamaron de muchas partes para entrevistarlo.

‘’En algún momento se va ir, no va a jugar toda la vida en Barcelona (risas)… Eso lo puse porque estaba viendo las noticias en mi casa y todos hablaban que Messi se iba y con ese tuit armé un revuelo bárbaro, me entraron a llamar todos. Hasta de Barcelona me llamaron, pero no lo atendí, sinceramente no sé nada, en algún momento se va a ir del Barcelona”

“Un poco de todo, era para armar revuelo. A la gente le gusta y a mí también me gusta que se haga una discusión sana. No le hacemos mal a nadie y así fue, bienvenido sea y esta de que vuelvo a jugar me han llamado todos y atendiendo a cada uno de la prensa para dar la explicación”

!!! CONFIRMADISIMO !!! Messi se va del Barcelona ⚽️ — César Delgado (@ChelitoDelgado) July 3, 2020

Cargando...