Hackeo masivo en Twitter causa estafa de dos millones de pesos aproximadamente

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Twitter ha dado de qué hablar como empresa a nivel mundial luego de que las cuentas oficiales de personalidades como el CEO de Tesla; Elon Muska, el cofundador de Microsoft; Bill Gates, el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el ex presidente de Estados Unidos; Barack Obama y empresas como Apple, Uber o Tesla fueron hackeadas haciendo una estafa con bitcoins cercana a los dos millones de pesos que son como 100 mil bitcoins.

El mensaje que publicaron estos hackers en las cuentas de gente como Musk y Gates consistia en que aseguraban que si enviaban 1000 dólares en bitcoins a una cartera virtual, ellos les regresarían el doble de lo que depositaron, con la intención de recaudar fondos supuestamente. Evidentemente, varios cayeron al ver que se trataba de las cuentas verificadas de dos de las personas con más dinero en el mundo.



Twitter ya se comunicó sobre el tema asegurando que están enterados de lo sucedido y se encuentran investigando para arreglarlo.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020