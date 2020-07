Jonathan Orozco tuvo que pagar para tener el número 1 en Xolos

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras firmar con los Xolos de Tijuana, Jonathan Orozco reveló que tuvo complicaciones para quedarse con el número uno en su camisa, al punto de tener que pagar para lograrlo.

En entrevista exclusiva para el diario ONCE, el guardameta mexicano reveló que tuvo que negociar el número en su espalda ya que el uno por tradición era del presidente Jorgealberto Hank.

Lo que el ex cancerbero de Santos y Rayados hizo finalmente fue pagarle a Hank.

“Hubo un estire y afloje por ese tema. Tuve que comprar el número, la verdad. Me dijo: ‘sabes qué, vale tanto’, y dije: ‘va’. Yo lo quiero usar porque lo quiero dejar ahí, al final de cuentas no como retirado, pero sí como que, a ver, el uno fue mío y lo dejé ahí con letras de oro. Esa es mi mentalidad. Por eso, al saber que no se podía utilizar ese número lo hablé y negociamos. No me veía con otro número”.



Cargando...