Americanismo furioso con Miguel Herrera tras perder el Clásico Joven

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras la derrota del América 0-1 contra Cruz Azul en la jornada 10 del Clausura 2020, el americanismo explotó en redes sociales.

Los aficionados del conjunto de Coapa externaron su molestia con Miguel Herrera, asegurando que su estancia en el equipo ya acabó.

Dentro de las principales quejas con el »Piojo», los hinchas de las Águilas aseguran que el equipo no está jugando bien.

La verdad es insostenible este futbol tan mediocre y gris del América , eso no es del equipo más grande de México. #FueraPiojo

¿Y ahora cuál será la excusa de Miguel Herrera? Hoy el árbitro no ha sido factor… Hoy tiene equipo casi completo… Hoy ellos traían más ritmo…

Es difícil entender que un naco, no quiera a otro naco. #fuerapiojo

#FueraPiojo o promotor de Sky porque la neta ya no se que tenemos en el banquillo, un equipo que no juega a nada, que cada vez juega peor. Ya no hay justificacion de lesionados o equipo incompleto. Creo que @eazcarraga ya debe plantearse un cambio en la estructura del América.

— Negro_cap (@Negrocap2) March 16, 2020