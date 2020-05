Carlos Salcedo habló sobre volver a Chivas

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Carlos Salcedo habló sobre su posible regreso a Chivas, luego de que diversos aficionados del Guadalajara le han pedido volver al conjunto ‘’rojiblanco’’.

El ‘’Titan’’ habló en exclusiva para Multimedios Deportes, donde externó que no sabe si volverá al Guadalajara pero es muy lindo que la gente desee que regrese a tierras tapatías.

«No sé, es lo bonito de este deporte, yo no planeaba estar en México, pero al final las circunstancias cambian, muchos factores para cambiar de rumbo, de equipo, de país, de continente. Es algo que no sé, porque al final del día así es la vida, un día estás en un lugar, al siguiente puedes estar en otro, entonces se lo dejo al tiempo, porque esto es lo bonito de la vida. No es algo que esté en mis manos, hay que esperar porque hoy me debo a Tigres, pero al final así es el fútbol»

Cabe destacar que desde su llegada a Tigres, el ex jugador del Eintracht Frankfurt ha sido duramente criticado por un amplio sector de los hinchas ‘’auriazules’’.

Canalizo las malas vibras y hate que hay hacia mí: Carlos Salcedo También le preguntaron cuándo dejará #Tigres para regresar a #Chivas… ¡y así respondió el defensor! ➡https://t.co/UHxwYCitYR pic.twitter.com/txrHCOCd1M — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 14, 2020

