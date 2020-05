José Luis Higuera reveló faltas de respeto de Rodolfo Pizarro a Jorge Vergara

GUADALAJARA, Jalisco.- Da la impresión que las constantes declaraciones entre José Luis Higuera y Rodolfo Pizarro no terminan, ahora el ex directivo de Chivas reveló que el futbolista tampiqueño fue el único jugador en su estancia por el Guadalajara que le faltó el respeto a Jorge Vergara.

En entrevista exclusiva para Unamino Deportes, Higuera aclaró que si tuvo ciertas diferencias con el ex jugador de Rayados cuando estaban en el conjunto ‘’rojiblanco’’ por el tema de las primas y aunque podía tener razón o no, le faltó el respeto a Jorge Vergara.

«Yo no tengo ningún problema con él (Pizarro). Sí hubo fricciones principalmente por el tema de las primas, pero él es el único jugador que le faltó el respeto a Jorge Vergara. Pudo tener razón o no, pero no era la forma»,

De igual forma, Higuera aclaró que Rodolfo no salió del equipo por el tema de las primas y que estas constantes acusaciones del atacante del Inter Miami le molestan.

«Él me asigna a mí la responsabilidad de haber salido de Chivas y, obviamente, existe molestia de mi parte por lo que ha pasado por Twitter, porque dice cosas que no son correctas. Es mentira que lo sacamos por el tema de las primas»

Aquí el video:

🚨EXCLUSIVA🚨 Lo dijo en #LibreDirecto: “Rodolfo Pizarro ha sido el único jugador que yo vi faltarle el respeto a Jorge Vergara” pic.twitter.com/IYOFcyRaPW — UNANIMO Deportes (@UnanimoDeportes) May 15, 2020

Cargando...