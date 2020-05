’’Tigres fue el peor error de mi carrera’’ Enrique Esqueda

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Enrique Esqueda catalogó su paso por Tigres como el peor error de su carrera, luego de que su situación contractual fue diferente a la de otros equipos en los que ha estado, según declaró el propio jugador.

El ‘’Paleta’’ aseguró que él no quería salir del Pachuca para fichar por los ‘auriazules’ y que su llegada se concretó por otros factores que no puede mencionar.

«Es mi peor error y no. Me toca ir a un equipo en la cual me toca jugar Libertadores, pero después me toca un sistema. El sistema que lleva un contrato en Tigres es completamente diferente a todos. La gente de pantalón largo es muy diferente en todos sentidos a lo que se tiene que hacer en realidad conforme a la ley, por eso fue mi peor error y también porque yo no quería salir del Pachuca y me llevan por otras cosas que no puedo decir»,

El ex Atlas catalogó a la institución de San Nicolás de los Garza de un ‘’cementerio’’, explicando que a nivel directivo se manejan de mala manera.

«Ha sido cementerio de muchos jugadores en este país; no fue cementerio para mí porque a mí me fue bastante bien, pero fue más por el tema directivo.’’

«Me trataron muy mal, la gente no sabe eso, me trataron con la punta del pie y si no es que más, peor que eso, y eso no se vale, no importa que haya 500 mil futbolistas, eres un ser humano, tú firmas un contrato y no lo respetan. Son malos, me dan ganas de soltarles tantas cosas pero todo cae sobre su propio peso y pronto caerá uno de ellos»

