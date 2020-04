Lo que se sabe de cuando y donde se aplicará la Fase 3 del coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El anuncio que la Fase 3 del coronavirus está por llegar a México ha generado incertidumbre en el pueblo mexicano.

El subsecretario de Planeación y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró que la llegada de esta fase es inminente y se dará cuando se registre la »máxima transmisión» del COVID-19, lo cual sería entre el 8 y 10 de mayo.

Aún no hay fecha exacta para la aplicación de la Fase 3 ya que el nivel de contagio es diferente en el país.

“Todavía, técnicamente, no estamos en la Fase 3 en forma generalizada, pero hemos dicho que dada la intensidad de transmisión existen zonas que hay que tratar como Fase 3 (…). Tenemos regiones como el Valle de México, como las zonas metropolitanas que he mencionado (Guadalajara y Monterrey) en donde tenemos la dispersión correspondiente a la Fase 3, pero no tenemos a nivel nacional una sola Fase 3 para todo el país” reveló López-Gatell.

