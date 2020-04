Pacientes revelaron cómo se siente tener coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La pandemia del coronavirus ha causado un pánico importante en la población a nivel mundial, al grado que mucha gente quiere tener toda la información sobre estos casos a detalle.

Business Insider México pudo recolectar los testimonios de diversos pacientes que tuvieron o actualmente aún padecen de coronavirus donde explicaron a detalle cómo se siente tenerlo.

Clay Bentley de Rome, Georgia



Clay Bentley que tiene más de 50 años de edad y artritis reumatoide reveló para el Insider que empezó a sentir fiebre luego de cantar con otras 100 personas en el coro de la iglesia a la que asiste regularmente.

Aunque se sintió enfermo desde el 1 de marzo, fue hasta el dia 6 que fue hospitalizado y donde los problemas para respirar comenzaron a manifestarse de manera importante.

“Llegué al punto donde no podía respirar para nada. Tenía escalofríos. No tenía energía. Me paraba para caminar a lo largo de la habitación— no podía ni siquiera pararme.”

El 17 de marzo, Bentley se sintió mejor y los doctores confirmaron que el liquido que tenia en sus pulmones se redujo, por lo que ya fue dado de alta y de momento se encuentra en su casa donde está en cuarentena por dos semanas en su cuarto sin su esposa.

Carl Goldman



Goldman, que fue pasajero del crucero Diamond Princess donde fue uno de los 700 huéspedes diagnosticado de COVID-19 describió sus sus sintomas iniciales, donde de entrada tuvo una alta fiebre y complicaciones para respirar.

“Después de 48 horas, habría regresado a trabajar si yo no era contagioso»

Antes de ser desembarcado del crucero, Goldman estuvo 10 días en una unidad de biocontención. Los médicos le dieron ibuprofeno para controlar su fiebre y Gatorade para hidratarme.

“Es una enfermedad distinta. No se parece a un resfriado o una gripa, no tenía congestionada la nariz, ni garganta irritada o dolor de cabeza”

