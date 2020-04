Renato Ibarra cree que la gente ha sido injusto con él

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Renato Ibarra, futbolista ecuatoriano que fue dado de baja del América luego del incidente familiar que vivió tras presuntamente haber agredido a su expareja Lucely Chalá, lamentó el trato que ha recibido por parte de la gente y los medios de comunicación.

Ibarra considera que varios periodistas importantes le han dado duro de forma injusta, asegurando que jamás agredió a su ex pareja

«He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo. Además, injustamente porque no hubo agresión a mi ex pareja”

De igual forma, Renato descartó que sea la víctima en este caso ya que si existió un problema familiar pero jamás tocó a su ex pareja.

“Me ha dolido un poco el cómo ha manejado la prensa todo esto. Todo es muy injusto. Tampoco me hago la víctima de lo que pasó, pero tengo que aclarar que nunca hubo agresión. Hubo un problema familiar, pero nunca agredí a mi ex pareja”

