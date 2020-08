Captan presuntamente a Jesús Gallardo en fiesta rompiendo cuarentena

MONTERREY, Nuevo León.- Jesús Gallardo está nuevamente en el ojo del huracán, el lateral mexicano habría estado en una fiesta rompiendo la cuarentena.

Con imágenes publicadas por parte de San Cadilla El Norte, se puede observar como el futbolista de Rayados está en una fiesta.

En el papel es factible que esta versión sea verdadera tomando en cuenta que su cumpleaños fue hace un día.

Aquí las imágenes:

🤦🏻‍♂️ ¡Aaay, Diosito Santo! 🤦🏻‍♂️

Ya no sabenos ni qué decir.

Están viendo… ¡y no ven!

(Si quieren defenderlos, pos denle).

Mucha suerte y que no haya consecuencias 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/lNrs3KIc4W

— San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) August 16, 2020