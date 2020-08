Europa League recuerda gol de Javier Hernández con el Sevilla (VIDEO)

SEVILLA, España.- Previo a la semifinal de Europa League que disputará el Sevilla ante el Manchester United hoy a las 14:00 horas, la cuenta oficial de la competición europea recordó los goles del cuadro español para llegar a esta fase.

Dentro de estos tantos, aparecen algunos del actual atacante del LA Galaxy.

Fueron dos goles del mexicano con el equipo sevillano en esta competencia, uno ante el Qarabag y otro ante el APOEL.

🇪🇸 The goals that took @SevillaFC_ENG to the semi-finals!

Who has been their unsung hero? 🤷‍♂️#UEL pic.twitter.com/aEjKTRiAmt

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 16, 2020