Antonio Mohamed lo tiene claro: ‘’Al Liverpool lo saldremos a atacar, podemos ganar’’

MONTERREY, Nuevo León.- Este miércoles Rayados enfrentará al Liverpool en las semifinales del Mundial de Clubes, los ‘’albiazules’’ enfrentarán lo que podría ser uno de los duelos más complicados en la historia del club, vencer al campeón de la UEFA Champions League en una competición oficial.

Antonio Mohamed, entrenador del Monterrey sabe de la magnitud de este duelo. Pese a esto, aseguró que internamente creen que pueden ganarle al equipo de Jurgen Klopp y dejó en claro que saldrán a atacarlos.

“Hablaba con un amigo por teléfono y me decía es tu oportunidad en el mundo, que esto, que lo otro, entonces yo le decía en la noche tengo una charla con los jugadores, vamos a ver el video, vamos a prepararlo y les hablaré como jugar el partido. Entonces si tenemos esta oportunidad de planear este partido y lo planificas para defenderlo y no para ganarlo, yo no tendría que estar acá. Me voy a preparar para ganar, a ganar agresivo, sabiendo que atrás son rápidos arriba, pero si nosotros estamos lejos del arco rival no estaremos cómodos.’’

“Entonces la idea es esa, tener jugadores ofensivos, siempre con dos delanteros, además tener solidez defensiva, además con esa dosis de fortuna que estamos teniendo, pero lo que queremos nosotros es sorprenderlos”.

“El equipo está por las nubes en ese sentido, el equipo hoy cree que le puede ganar al Liverpool, eso es un hándicap muy grande, lo común sería que yo les esté diciendo como entrenador que le podemos ganar. Ellos con la mirada me dicen que les podemos ganar y yo simplemente los tengo que acompañar. Entonces tenemos que entrar con ese mensaje al vestidor, sabiendo que le podemos ganar, pero llevando un plan de partido, no es un juego de Liga Mexicana, tenemos que hacer un partido perfecto.

De igual manera, el timonel sudamericano confirmó que les tocará sufrir en ciertos lapsos del partido pero deben salir finos en el aspecto defensivo para no perder todos los duelos individuales.

“El arquero tiene que sacar tres o cuatro que vayan al palo, cuando nos desborde tiene que haber apoyo si se va y las cuatro o tres que tengamos meter una o dos, el partido perfecto. Los duelos en algún momento los van a perder, esperemos perder tres de diez, si de diez perdemos siete, va a estar muy complicado”.