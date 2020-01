Miguel Layún habló sobre los jugadores que lo traicionaron en la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Suena complicado que Miguel Layún regrese en un futuro a la Selección Mexicana debidos a sus recientes declaraciones donde no está cien por ciento seguro de regresar, además de que no se sabe la opinión de Gerardo Martino sobre la actitud que ha tomado el lateral en los últimos meses.

Tras aquella famosa fiesta dentro de la concentración de la Selección Mexicana que tuvo como principales protagonistas a Miguel, Javier Hernández y Marco Fabián por mencionar algunos, Layún reveló el pasado 29 de diciembre cuando Monterrey se coronó campeón del Apertura 2019 ante América que no sabe si volver al »Tri» debido a que fue traicionado y recibió una ‘puñalada por la espalda’.

Layún duda que si llega a volver a la Selección la gente que lo traicionó le dirá en la cara que se disculpa y que se equivocaron.

«Estoy seguro que el día que me pare en Selección, la gente que lo hizo no me va a dar la cara para ofrecerme una disculpa, que es lo mínimo que esperaría de ellos»