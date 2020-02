Gennaro Gattuso reconoció que ha recibido fuertes críticas en México por no alinear a Hirving Lozano

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Gennaro Gattuso, entrenador del Napoli reconoció que ha recibido duras críticas desde México por no meter a Hirving Lozano, situación que piensa que ha nacido desde la prensa italiana.

El ex jugador del Milán reveló que ya no irá a México debido a que ya le declararon la ‘’guerra’’. Gattuso cree que él toma decisiones que sean funcionales para el equipo y no solo pondrá a jugar al canterano de Pachuca porque costó 50 millones de dólares.

«Obviamente solo hablas de Lozano porque costó 50 millones. No tomo decisiones porque no me gusta. Tomo decisiones de manera funcional. Luego me matan, pero me responsabilizo por ello. En México me masacraron, usted escribió que me declararon la guerra, bueno… ¡paciencia! Ya no iré a México»

Gatusso explotó contra críticas en México… 💣💥 "¡YA NO IRÉ A MÉXICO!" 🗣👇https://t.co/yE7gDmMYUe — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) February 15, 2020

