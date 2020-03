Rayados regresará a entrenar mañana

MONTERREY, Nuevo León.- Rayados anunció mediante un comunicado oficial que mañana volverán a entrenar aun con el brote del COVID 19 latente.

Los »albiazules» aclararon que los entrenamientos serán al aire libre a partir de este martes 17 de marzo, donde los jugadores como medida de precaución se cambiarán en el hotel y no en el vestidor. De igual forma, no utilizarán el gimnasio ni el área médica.

Aunque en el primer equipo los entrenamientos seguirán, los jugadores de categorías inferiores como la sub 20, sub 17 y sub 15 no tendrán entrenamientos, mientras que los jugadores de la casa club volverán a sus casas a solicitud de sus padres.

>

Cargando...