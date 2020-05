Alan Pulido responde a críticas por utilizar cubrebocas de lujo

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Alan Pulido fue duramente criticado por aficionados en redes sociales tras utilizar un cubrebocas de marca.

El tamaulipeco fue catalogado de ‘’naco’’ por diversos hinchas ya que ven innecesario este gasto.

El ex jugador de Chivas lamentó que la gente se preocupe más por lo que otros tienen a por lo que a ellos les falta.

No es orgullo, Pero no te preocupes por lo que otros tienen, mejor preocúpate por lo que a ti te falta, acá la gente créeme que lo ve diferente, no la gente como tú, que hasta lo que no comen les hace daño 🤷🏻‍♂️😖🤢 saludos y DTB🙏🏻 https://t.co/RrLxskkhgj

— PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) May 15, 2020