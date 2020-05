José Luis Higuera deja en claro que nunca iría al América

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El ex directivo de Chivas y actual comentarista de ESPN, José Luis Higuera aseguró que desea volver al mundo del futbol, aclarando que al América jamás iría.

Higuera no le cierra las puertas a nadie con excepción a las águilas, ya que el piensa que tampoco lo invitarán.

“Nunca hay que decir nunca. No creo que los proyectos te hagan importante, cualquier proyecto, en cualquier División de cualquier país que me desarrolle esa pasión… obviamente, como tal, hay lugares donde nunca iría, ni creo que me invitarías, como el América. El mundo del futbol lo conocí de forma muy profunda. Pude convivir con el demonio que es el futbol y con Dios que es el contraste de estar en un equipo muy grande, donde entras a negociaciones muy difíciles más allá del dinero”

Sobre la posibilidad de volver al Guadalajara, José Luis reveló que le encantaría volver para tener al conjunto ‘’rojiblanco’’ en lo más alto.

“Claro, a Amaury lo admiro mucho, pese a su juventud le aprendí muchas cosas. No creo que sea fácil eso, pero yo encantado de jalar para poner a Chivas donde debe estar”

