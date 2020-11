Revela Héctor Moreno que tuvo acercamientos de Chivas y Pumas

GUADALAJARA, Jalisco.- El defensa mexicano, Héctor Moreno reveló que tuvo acercamientos con clubes mexicanos para volver a la Liga MX, principalmente con Pumas y Chivas.

En entrevista exclusiva para W Deportes, el central azteca reveló que en su momento habló con José Luis Higuera y con Mariano Varela pero su respuesta para ambas personas fue la misma, no estaba en sus planes volver a territorio nacional.

«Lo he comentado alguna vez que he hablado con gente de Chivas, con José Luis antes y ahora con Mariano, y creo que no hay ningún problema en decirlo. Con gente de Pumas he hablado, pero en su momento y no es porque menosprecio las ofertas, porque nunca hemos hablado siquiera de dinero, sólo me han preguntado la disponibilidad y la misma pregunta ‘¿volverías a México?’, y lo he dicho ahora mismo no, estoy bien dónde estoy, mi familia está bien dónde estoy»

De igual forma, el ex jugador del Espanyol de Barcelona dejó en claro que si vuelve al futbol mexicano, lo hará en buen nivel.

«Tengo claro que si yo voy a México, o a cualquier lugar donde vaya que sea de un nivel óptimo para poder rendir solamente decir no voy a ir a retirarme o ir de vacaciones»

Cargando...