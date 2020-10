Colin Kazim-Richards nuevo jugador del Derby County

PACHUCA, Hidalgo.- Colin Kazim-Richards ha dejado de ser jugador del Pachuca y firmó como agente libre por el Derby County de la segunda división de Inglaterra.

El atacante turco deja el futbol mexicano tras dos años, donde estuvo en clubes como Lobos BUAP, Tiburones Rojos de Veracruz y Pachuca.

El Derby County será el equipo número 17 en la carrera de Kazim-Richards, futbolista que no ha encontrado regularidad a nivel de clubes.

Derby County have completed the signing of forward, Colin Kazim-Richards ✍️

Welcome to Derby, @ColinKazim! 🐏#DCFC

— Derby County (@dcfcofficial) October 15, 2020