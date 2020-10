Julio Furch reitera deseo de representar a la Selección Mexicana

TORREÓN, Coahuila.- Julio Furch reveló que le encantaría ser considerado por Gerardo Martino para la Selección Mexicana, el atacante de Santos Laguna está por naturalizarse mexicano y su intención es llegar al »Tri».

El ex jugador de Veracruz aclaró que no viene a perjudicar a nadie y ya siendo naturalizado tiene los mismos derechos que cualquier jugador azteca.

“A partir de ser nacionalizados, tenemos los mismos derechos y somos uno más. No venimos a arrebatar el lugar ni perjudicar a nadie. El bien en común es México, no queremos sacarle el lugar a nadie, eso es lo que se tiene que ver. Ser nacido o no aquí, después al ser naturalizado somos uno más, un mexicano más”

La meta de @julitofurch es llenar, en un futuro, el ojo a Gerardo Martino para formar parte del 'Tri'. "Me interesa que la Selección Mexicana crezca", dijo el delantero de @ClubSantos Aquí la entrevista 👇 pic.twitter.com/CgF06fZnu4 — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 15, 2020

