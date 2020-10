Oribe Peralta rompió el silencio y habló sobre su paso por el América

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Oribe Peralta habló sobre su polémico fichaje por Chivas hace un año donde se ganó las críticas de la afición de su ex equipo, el América.

El ‘’Cepillo’’ entiende la molestia de los fanáticos azulcremas, ya que sabe la pasión que se mueve alrededor del futbol pero pese a esto aclaró que les tiene mucho agradecimiento por apoyarlo en su etapa en Coapa.

Por último, el ex futbolista de Santos Laguna considera que si los hinchas del ‘’Ame’’ no le agradecen por lo que hizo allá, es problema de ellos.

«Hacia la afición del América tengo agradecimiento. Tú cuando estás molesto puedes decir cualquier tontería y cualquier cosa. Entiendo que se hayan molestado, que el futbol es una pasión y que a veces te lleva a hacer cosas que no quieres. Si ellos agradecieron o no lo que yo hice estando en ese equipo, ya no es problema mío, porque a final de cuentas a mí me dio una satisfacción muy grande y los números ahí están. Lo único que te puedo decir es que agradezco a todas las personas que me apoyaron en el momento en el que estuve en el América»

