¿Qué pasó en FIME, institución académica de la UANL?

MONTERREY.- Una grabación hecha por alguien ligado a la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo león (UANL), mostró la convivencia académica entre un maestro y un alumno, la cual no fue para nada bien vista por la comunidad estudiantil de dicha escuela.

En el controvertido clip se pudo apreciar al Ingeniero César Augusto Leal Chapa lanzando constantes burlas a Jesús, uno de sus alumnos que padece Asperger, un tipo de trastorno que crea dificultades para socializar y comunicarse correctamente.

“Eh cabr** te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano pinc** burro, no te chifles gü**, hazlo… la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados. “…Si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual, Jesús hazlo, échalo andar gü**, no nos interrumpas”, se escucha en el extenso video publicado en Facebook y Twitter.

Después de que un gran porcentaje de estudiantes se presentaran molestos tras el comportamiento del académico, pidieron su inmediata renuncia, cosa que no sucedió.

Eso sí, Leal Chapa subió un video a redes sociales manifestando su arrepentimiento y achacando su conducta al estrés ocasionado por la pendemia del coronavirus.

Respuesta (leída) del ex-profesor César Leal Chapa de FIME, por agredir verbalmente a un estudiante con Síndrome de Asperger en la UANL…. ¿Eso quiere decir que el profesor tiene estrés por la pandemia desde hace 40 años? #TodosSomosJesus pic.twitter.com/5ZQqa6TMKL — Hiracutch (@Hiracutch) October 16, 2020

