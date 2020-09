‘El Clásico Nacional nunca pasará de moda’: Guillermo Ochoa

MÉXICO.- Sin importar que en los últimos años América haya logrado crear algún tipo de rivalidad con otros clubes, Guillermo Ochoa, meta titular del equipo capitalino, dejó en claro que ante Chivas el sabor es especial, pues se trata del partido más importante del País.

«Para nada, no se devalúa, desde el primer Clásico hasta el último se ha vivido con la misma pasión. Esto va a seguir toda la vida y nunca pasará de moda porque es el más importante del país», aseguró Memo en videoconferencia de prensa.

En cuanto al momento que viven las Águilas, Ochoa rescató la cantidad de puntos cosechados, mismos que los mantienen en zona de Liguilla y peleando palmo a palmo con los siguientes tres equipos de la tabla.

“Eso de demostrar tratamos de hacerlo en cada partido. Al final se olvida que es un equipo con caras nuevas, con nuevos jóvenes, nuevas apuestas, que se vino de un paro de casi tres meses y con una pretemporada atípica, sin gente en estadios, lesionados y al final el América ha estado ahí peleando en la cima”, añadió.

Por último, el arquero de la Selección Nacional no puso pretexto alguno para lo que buscarán hacer el próximo sábado, que además de ganar, tratarán de convencer a su dura afición.

“La intención es jugar bien y ganar. La de nosotros es la misma, pero hay momentos que no sale un buen juego, no salen las cosas y encima ganas, igual se vale. Hay que ganar a pesar de no jugar bien, hay que saber manejar los partidos sumar puntos y se ha tenido esa cara, madurez y entrega”, terminó.

