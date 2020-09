BARCELONA.- El fichaje de Luis Suárez por la Juventus se habría caído, el atacante uruguayo no llegará al conjunto de Turín.

De acuerdo con la emisora catalana, Rac1, los trámites para tener la nacionalidad italiana no estarán listos a tiempo para que pueda participar en la primera ronda de la Champions League.

Dichos documentos no estarán listos antes del 6 de octubre, que es el día cuando se debe entregar la lista de jugadores que estarán disponibles para la Fase de Grupos y el uruguayo no estaría dispuesto a correr el riesgo de no jugar dicha competición.

Todo este traspaso se cayó cuando el ex jugador del Liverpool ya tenía un acuerdo salarial con los dirigidos por Andrea Pirlo y de momento no se sabe que sigue para el »Pistolero» ya que está claro que no entra en planes del nuevo entrenador Ronald Koeman.

