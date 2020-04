Ilkay Gundogan ve similitudes en el estilo de juego de Raúl Jiménez con el de Robert Lewandowski

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El mediocampista del Manchester City, Ilkay Gundogan aseguró que Raúl Jiménez tiene la calidad suficiente para formar parte del equipo dirigido por Pep Guardiola.

“Puedo imaginarlo jugando con nosotros, para ser honesto. A veces es tan difícil predecir algo que, por supuesto, un jugador puede tener toda la calidad y todo lo que se necesita para jugar para un equipo “top 6” o para los mejores equipos del mundo” aseguró en entrevista para ESPN.

El ex jugador del Borussia Dortmund cree que Jiménez es muy completo tanto física como técnicamente hablando.

“Sabes, para ser un delantero, es muy móvil, pero también físicamente tan bueno y talentoso técnicamente con la pelota, así que creo que tiene todo lo que un delantero de clase mundial necesita».

Por último, Gundogan comparó la manera de jugar del seleccionado nacional con la de Robert Lewandowski.

«Si comparo, tal vez aún no esté en ese nivel, pero a veces me recuerda a Lewandowski porque he jugado con él y en términos de estilo, creo que todavía hay mucho potencial”

