Carlos Salcedo reveló que el Inter Milán buscó ficharlo

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Carlos Salcedo, defensor de Tigres reveló que tras el mundial de Rusia 2018, tuvo la oportunidad de fichar por el Inter Milán.

El central mexicano aseguró que prefirió quedarse en el Frankfurt pese al interés del cuadro italiano y que no se arrepiente de su decisión ya que le respetaron su lugar.

«Tuve un par de opciones como Inter y otra del Schalke 04, pero desde el club me iban a hacer un nuevo contrato, conocía la ciudad, en el club todos me trataban muy bien, el entrenador me dijo que iba a tener un rol importante. Pensé que llegar a un club nuevo era algo jodido»

«Ahora me doy cuenta que hice muy bien, porque a las pocas fechas me quebré el tobillo y a las doce o trece fechas regresé y el técnico me respetó el puesto. Justo se dio que en esas vacaciones me salió lo de Tigres y aquí estoy»

