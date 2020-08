‘Critican a Tigres para generar rating’: Carlos Salcedo

MONTERREY.- En la última década, el dominio que el Club Tigres ha ejercido en la Liga MX es algo que no puede esconderse ni pasarse por desapercibido. De dos, los auriazules se catapultaron a siete títulos ligueros y ese ha sido un argumento que muchos utilizan para llamar a los Felinos ‘El Quinto Grande del Futbol Mexicano’.

Sin embargo no todos están de acuerdo con esta perspectiva y achacan que los de San Nicolás de los Garza están lejos de ser catalogados como tal. Esto último fue desmenuzado por el jugador de Tigres, Carlos Salcedo, quien aseguró que todos los que critican a Tigres es por una sencilla razón: para generar rating.

“Siendo analítico, muchos lo hacen para provocar una reacción en la gente y generar más rating. Vendió más mi nota el día que yo, en una conferencia de prensa previo al partido del Mundial con Alemania, dije que sería más jodido enfrentar a la Argentina porque sabíamos que contaba con un jugador como Messi, que te puede ganar un partido con una individualidad”, dijo el zaguero al portal 90 Minutos.

¡Abrazo de gol del ‘Titán’ @Csalcedojr hasta Frankfurt! 🐯 ¡Acá una muestra de sus rugidos con Tigres! 👇🏼#DíaInternacionalDelTigre 🐅 https://t.co/I6GaGkEupH pic.twitter.com/TYuNTIOH88 — Club Tigres Oficial (en Casa 🏠😷) (@TigresOficial) July 29, 2020

Otra vertiente que es muy discutida y que últimamente ha tornado cierta competitividad es la de los Clásicos, el Nacional que disputan América y Chivas, y el regio que enfrenta a Tigres y Rayados. Salcedo ya tuvo la experiencia de jugar ambos y para él, ambos cuentan con un sabor especial que los hacen sentir una emoción aparte, tanto del lado del futbolista, como del aficionado.

“Cuando llegué a Tigres respondí que (me gustaba más) Nacional porque no había jugado un Regio. Hoy en día te puedo decir que un clásico es un clásico, sea cual sea, porque toda la semana se vive en la ciudad. Viví lo mismo en Eintracht Frankfurt contra Mainz, Chivas contra América, Rayados contra Tigres, es la misma sensación. Me quedo con ambos, ya que me han brindado cosas muy lindas”, apuntó.

