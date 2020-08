¿Se acabó la exigencia en Rayados?

MONTERREY.- No levantan los Rayados. En todo el 2020 solo han ganado un juego e Liga y ese apenas llegó el pasado mes de julio en la jornada 1 del torneo Guard1anes 2020. El vigente Campeón del futbol mexicano pasa un momento amargo y el empate ante Necaxa parece haber empeorado las cosas.

Y por si los malos resultados no fueran una carga pesada, ahora el diario Cancha ha revelado que desde el Cuerpo Técnico que encabeza Antonio Mohamed hay aires de relajamiento muy notorios que han sido pasados al gremio de jugadores.

«Mira, todo lo que te cuento es porque creo que es para nuestro bien y del equipo. Algunos sentimos que ya no hay la misma exigencia y trabajo de parte del cuerpo técnico que antes de que fuéramos campeones. Los jugadores lo notamos. Al menos yo sí”, dijo una de las fuentes consultadas por San Cadilla.

«Hay ciertos malestares de con quien he hablado (jugadores) por actitudes del cuerpo técnico. No sentimos la misma exigencia. En el grupo cala porque ya no es la misma actitud», añadió.

Además de eso, en la columna apareció el testimonio que exhibe a Rogelio Funes Mori como un jugador que se ha tornado tóxico, tanto así que ha llegado a tener choques de palabras con su amigo Dorlan Pabón, aunado que no ha recibido al holandés Vincent Janssen como cualquier grupo de trabajo debe de hacerlo.

«Lo que nunca había visto es lo que pasó hace rato. En la cancha él (Dorlan) y Funes Mori se pelearon a palabras, pero lo raro es que llegaron a los insultos. Entre (nosotros) jugadores es a veces común, pero específicamente entre ellos dos, jamás. Nunca. Y hace rato pasó. Se insultaron.

A mi pobre Janssen no lo pelan. Tiene que luchar solo. Nunca lo ha metido Funes Mori en el grupo. Él contesta y les grita, pero lo hace en inglés y no todos entienden. «Funes Mori anda en un plan de que se siente insustituible, pero el problema es que no anda en la cancha. No será fácil que mejore esto notoriamente», añadió.

El próximo sábado Monterrey tendrá un duro reto ante las Águilas del América y aunque vislumbrar una derrota podría significar que el ‘Turco’ corre riesgo en el banquillo, eso es hasta ahora algo inviable en la directiva albiazul, quien al parecer mantendrá al argentino por un buen rato más.

