FueraSiboldi tendencia a nivel nacional tras derrota de Cruz Azul ante Atlético de San Luis

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Robert Dante Siboldi se ha vuelto en el principal blanco de críticas tras la derrota de Cruz Azul en la jornada 2 del torneo Clausura 2020 ante Atlético de San Luis.

Los ‘’cementeros’’ no han ganado en lo que va de este certamen donde ya tienen dos derrotas de forma consecutiva.

Los aficionados exigen la salida del uruguayo debido a la pobre versión que ha mostrado el equipo a lo largo de este torneo.

Aquí las reacciones:

Podrán alegar lo que quieran sobre el desastre de la planeación, pero este plantel da para más que perder vs Atlas y San Luis. No hay una línea, un estilo de juego, no se sabe qué pretenden.

Por favor @LosSiboldis, reconoce que no has estado a la altura del reto, llevas 5 meses frente a Cruz Azul y tienes más derrotas que victorias. El equipo no juega a nada y solo arrastra su historia, ya no hay excusas que te valga así que #FueraSiboldi. pic.twitter.com/abfRBtcZ9T

— Nacion Celeste (@celeste_nacion) January 18, 2020