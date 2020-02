Rodolfo Pizarro reveló que Rayados le complicó las cosas para fichar por el Inter Miami

MONTERREY, Nuevo León.- Rodolfo Pizarro habló en exclusiva para TUDN como nuevo jugador del Inter de Miami, el mediocampista tampiqueño reveló que Monterrey llegó a complicarle su inminente llegada al conjunto americano.

El canterano de Pachuca aseguró que los regios simplemente alargaron su llegada a Miami y solamente lo hicieron ver mal al final cuando todo estaba hecho.

«Creo que al final se complica todo. Siento que Monterrey complicó todo, Ya estaba todo anunciado, sabíamos que se iba a dar tarde o temprano, se fue alargando se fue alargando. Y al final me hacen ver mal a mí cuando ya estaba todo dicho»

De igual manera, el ex jugador del Guadalajara admitió que se queda con el título obtenido en la Concachampions ante Tigres y no sabe como se hubiera levantado el club en caso de perderla.

«Me quedo con (…) la estrella que más brilla, con la Concacaf, es el título más importante de Rayados. Si no ganábamos esa Final no sé que hubiera pasado con Rayados, no sé si nos hubiéramos podido levantar»

