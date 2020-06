Luis Fuentes reveló que deseaba seguir en el América

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La salida de Luis Fuentes del América fue sorpresiva para varios, el propio jugador admitió que le hubiese gustado seguir en el conjunto de Coapa.

En entrevista exclusiva para ESPN, Fuentes aseguró que por el tema de la pandemia no se pudo prolongar su estadía con los »azulcremas».

«Uno siempre espera dar lo mejor, aportar lo máximo que se pueda al equipo y después la decisión la toman los entrenadores, al final todos tratamos de hacer lo mejor para que nos vaya bien en el trabajo y ni modo el futbol es así, la verdad me hubiera gustado estar más tiempo en el equipo, estar mucho tiempo ahí, lamentablemente por el tema de la pandemia no pudo ser posible, no pude disfrutar al menos de un semestre estando con el equipo retribuyendo la confianza que me dio Miguel y los compañeros que me arroparon bastante bien. Al final son cosas del futbol y si hoy pasó esto ya no se puede hacer mucho al respecto, tienes que darle vuelta a la página, confiar en Dios y seguir hacia adelante»

De igual forma, el ex jugador de Pumas agradeció al equipo dirigido por Miguel Herrera por el tiempo que estuvo en la institución.

«El paso por América fue corto pero lo disfruté al máximo, fueron momentos muy bonitos y la verdad es que desconozco los motivos por los cuales no se llegó a un arreglo, se pueden suponer muchas cosas, entre ellas que obviamente el regreso de jugadores como Luis Reyes y Adrián Goransch no me ayudó en mi situación, también lamentablemente el tema de la pandemia hizo que se cancelara el torneo, yo venía haciendo las cosas de muy buena forma, venía de menos a más cuando se detuvo la liga pero así es el futbol y no hay nada que reprochar, me voy agradecido con la institución»

