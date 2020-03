Paparazzi intentó extorsionar a José Juan Macías y Alexis Vega

GUADALAJARA, Jalisco.- El paparazzi que le tomó las fotos a Alexis Vega y José Juan Macías donde estaban en la calle con dos mujeres en la noche que hoy salieron a TV Notas intentó extorsionar a los futbolistas »rojiblancos».

De acuerdo con información del Francotirador en su columna del diario RÉCORD, este individuo quería sacar un beneficio económico de los jugadores de la institución tapatía pero ninguno de los dos cedió a darle dinero.

Ambos estaban seguros de que no habían cometido ninguna indisciplina e incluso le avisaron a Ricardo Peláez, presidente deportivo del equipo que simplemente fueron a una comida tras concluir una concentración con la Selección Mexicana Sub 23, Peláez lo comprendió y no existió sanción alguna.

Esta misma revista sacó las notas de las indisciplinas de Uriel Antuna y Cristian Calderón, este par si fue sancionado económicamente a diferencia de Macías y Vega.

