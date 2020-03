Tom Brady llegaría a Tampa Bay Buccaneers

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras anunciar que después de 20 años saldrá de New England Patriots, se ha dado a conocer cuál sería el nuevo equipo de Tom Brady.

Según informó Ian Rapoport de NFL Network, el mariscal de campo de 42 años de edad estará llegando a Tampa Bay Buccaneers.

El salario que estaría percibiendo es una cifra cercana a los 30 millones de dólares por temporada, en los próximos días se podría oficializar.

To be clear: Former #Patriots QB Tom Brady has an agreement in principle to join the #Bucs, source said. It is believed to be roughly $30M per year.

— Ian Rapoport (@RapSheet) March 17, 2020