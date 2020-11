Andrés Lillini seguiría como entrenador de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Andrés Lillini habria aceptado mantenerse en Pumas para el siguiente torneo Clausura 2021 con la condición de que le sigan dando oportunidad de formar a jóvenes jugadores.

De igual forma, el timonel argentino reveló que no ha hablado con la directiva sobre esta situación.

«Tengo con el club un contrato de fuerzas básicas y en Primera División fue para ayudar al club y nos fue muy bien. En enero me veo en el club dónde le haga falta que esté, me he dado cuenta que en esto de la Primera División puedo seguir con la formación del futbolista. Sí seguiría si el proyecto siguiera siendo este de no traicionar los valores de la institución, pero no he hablado de mi futuro» declaró para La Octava.

