Lillini recuerda grandeza de Pumas a equipos regios

Por: Ricardo Arizmendi

El inicio de la Liguilla del Guardianes 2020 es inminente y los equipos comienzan a darle sabor. Andrés Lillini, técnico de Pumas, recordó a los equipos del norte (Tigres y Monterrey) la grandeza de su equipo pese a no contar con una alta inversión económica.

Al mismo tiempo, el estratega destacó el espíritu de lucha que percibe de sus muchachos en los entrenamientos día con día.

“Si los comparamos en dinero, seguramente vamos a estar lejos de algunas cosas, pero no somos menos que nadie. El dinero no marca un rendimiento. Creo que una idea y convencimiento es mucho más que eso y creo que este equipo lo está logrando.

Estos jugadores quieren trascender, en el entrenamiento diario demuestran que no quieren venir acá y no dejar nada, quieren dejarle algo al club como profesionales y creo que eso tiene más valor que estar estadísticamente arriba con una inversión”, aseveró en entrevista para Octava Sports.

Lillini, además, resaltó la presencia de aficionados al equipo universitario en las distintas plazas del país sin olvidar mencionar el protagonismo de los clubes regios en los últimos años.

“Pumas es grande a nivel nacional, trasciende cualquier situación de saber por qué es grande, porque a dónde va es local y la afición en todas las plazas hay más Pumas que el propio local.

Los del norte han tenido un protagonismo estelar, no sé si grandes o no pero sí son dos equipos que han estado constantemente en los primeros lugares del futbol mexicano y no puedes no tenerlos contemplados como clubes exitosos”, añadió.

Con la instancia de eliminación a la vuelta de la esquina, los de la UNAM descansarán otra semana tras haber terminado entre los primeros cuatro lugares de la tabla a la espera de un rival que salga del repechaje, donde se encuentra Tigres y Monterrey.

Cargando...