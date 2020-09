Luis Montes confirma que renunció a la Selección Mexicana (VIDEO)

LEÓN, Guanajuato.- La ausencia de Luis Montes a la reciente convocatoria de la Selección Mexicana no fue casualidad, el ‘’Chapito’’ confirmó que ha decidido no ir más al ‘Tri’.

Mediante un video compartido por el Club León, Montes aseguró que respeta las decisiones de Gerardo Martino pero debido a las ocasiones en donde no ha visto minutos, considera que lo mejor es darle su puesto a jóvenes para que ganen experiencia.

“Yo tomé la decisión de no ir a la Selección. En la última convocatoria que recibí, hablé con el ‘Tata’ Martino, le dije que mi intención era no ir más, la verdad es que me vine desilusionado, desmotivado, ya que se decía que estaba en buen nivel, y uno va con la ilusión de hacer las cosas bien, a veces llamaban a 26 o 27 jugadores, se hacía futbol y no me quedaba entre los 22, me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí”

Compartimos un mensaje de nuestro Capitán, Luis "Chapo" Montes. #SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/lNbII9Zeqh — Club León (@clubleonfc) September 17, 2020

