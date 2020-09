Thiago Alcantara, a una firma del Liverpool

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Thiago Alcantara estaría a una sola firma de ser nuevo futbolista del Liverpool.

Diversos reportes de Sky Sports señalan que el ex jugador del FC Barcelona firmará un contrato hasta junio de 2024 con los Reds.

El cuadro dirigido por Jürgen Klopp estaría pagando máximo 30 millones de euros al Bayern Munich por el traspaso del mediocampista de 29 años de edad ya con variables incluidas.

Sería cuestión de tiempo para que el campeón de la Premier League haga el anuncio oficial de Thiago.

