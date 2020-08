Los tres mexicanos que fueron rechazados por el Barcelona

MÉXICO.- El exjugador del Barcelona, Hristo Stoichov, reveló en su puesto como analista de TUDN que tuvo charlas con la cúpula culé, en donde se dio el tiempo de recomendar algunos futbolistas jóvenes a quienes los veía con una gran proyección a futuro.

En total habrían sido cuatro jugadores, todos en tiempos diferentes. Tres de ellos son mexicanos: Diego Lainez, Hirving Lozano y César Montes; el otro era canadiense, ni más ni menos que Alphonso Davies.

«Recomendé a Alphonso Davies y me dijeron que no, que jugaba en la MLS y era canadiense. También les dije que se llevaran a Diego Lainez, César Montes y ‘Chucky’ Lozano. Lo mismo: ‘No son de nuestra filosofía’, así me dijeron», comentó el búlgaro.

De esas cuatro recomendaciones, tres de ellos ya juegan en Europa y César Montes se encuentra en la lista de algunos clubes españoles, por lo que próximamente podría completar la lista.

La actualidad del Barcelona no es nada buena, pero todo indica que en las próximas horas harían oficial la contratación de Ronald Koeman como su nuevo estratega.

